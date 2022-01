Politie plaatst wachtpost in straat Sigrid Kaag

Negatief advies van politie­chef over nachthore­ca verzwegen: ‘Is er een foutje gemaakt?’

Raadslid Peter Bos (HSP) vindt het onbegrijpelijk dat een negatief advies van de politie over de nachtontheffingen voor onder andere zalencentrum Opera verzwegen is voor de gemeenteraad. Afgelopen dagen is een tweede brief opgedoken waarin politiechef Paul van Musscher zijn zorgen uit over ondermijning en de aanzuigende werking van criminelen in nieuwe nachtclubs.

10 januari