Politie plukt druggebruikers van straat in Weimarstraat

De verkeerscontrole duurde amper drie kwartier, maar in die korte tijd was de actie volgens de politie al zeer vruchtbaar te noemen. Er werden in totaal zeventig personenauto’s en twintig snor- en bromfietsen gecontroleerd. Van de bestuurders verkeerde er één onder invloed van alcohol, twee personen testten positief op THC (de werkzame stof in wiet) en iemand had naast THC ook cocaïne gebruikt. Daarnaast reed een persoon zonder rijbewijs en kon een ander geen identificatiebewijs tonen.



De Weimarstraat staat bekend om het drukke verkeer en de vele coffeeshops. Vorige week pleitte GroenLinks in Den Haag om coffeeshops te verplaatsen en beter te verspreiden over de stad.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!