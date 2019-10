Politie roept Hagenaars uit drugsmilieu op om vermissing uit 2004

De politie hoopt de vermissing van Urvin Brandborg uit 2004 op te lossen met zijn kennissen uit het Haagse drugsmilieu. Vermoedelijk is de 27-jarige Hagenaar om het leven gekomen bij een drugsreis naar de Dominicaanse Republiek en weten die mensen meer over de zaak.

Deze kennissen van Brandborg hoeven zich als ze zich melden geen zorgen te maken om eventuele consequenties door hun eigen drugsverleden. Dat zegt de politie vanavond in opsporingsprogramma Team West.

,,We kunnen ons voorstellen dat zij in 2004 niet het achterste van hun tong hebben laten zien. Inmiddels zijn we ruim vijftien jaar verder en kan er heel veel veranderd zijn in hun persoonlijke situatie. Dat zij zich toentertijd ook schuldig hebben gemaakt aan drugshandel, is op dit moment niet van belang”, aldus een politiewoordvoerder over de coldcasezaak.

Drugsreis

Brandborg is sinds 24 september 2004 vermist. Na een telefoontje met de mededeling ‘dat hij goed was aangekomen’, hoorde zijn familie echter helemaal niets meer van hem. De politie vermoedt dat hij naar de Dominicaanse Republiek is gegaan om drugs naar Nederland te smokkelen en dat er tijdens of na deze reis iets hem fataal is geworden. Hij hing in die tijd veel rond bij station Hollands Spoor en maakte wel vaker een drugsreis.

Of hij toen daadwerkelijk in de Dominicaanse Republiek aan is gekomen, weet de politie niet zeker. Het is mogelijk dat hij met een vals paspoort reisde. Ook het Caribische land kan zijn aankomst niet bevestigen.