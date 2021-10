Politie roept op wapens in te leveren

Naar Amare Michel Behre van Crossing Border: ‘Barack Obama in Amare? Waarom niet’

14:03 Michel Behre is directeur van Crossing Border, het crossover festival voor muziek en literatuur dat in het eerste weekeinde van november weer terugkeert in Den Haag. Niet in Amare, maar op acht locaties in de binnenstad. Op het programma staan onder anderen de Nederlands-Turkse schrijfster Lala Gül en tweevoudig winnaar van de Amerikaanse Pulitzerprijs Colson Whitehead.