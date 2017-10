Politie rolt cocaïnenetwerk op

Zo zouden enkele medeverdachten via hun netwerk informatie hebben verkregen over tijdstippen waarop bepaalde transporten in havens of op Schiphol zouden arriveren. Één van hen werkte zelf op Schiphol, net zoals een familielid. Zij zouden gedetailleerde kennis hebben verschaft over controles en vooral over de manier waarop deze controles omzeild konden worden. Andere verdachten zouden kopers van partijen drugs kennen.