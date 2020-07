Politie rolt cokelijn naar Duitsland op, Haagse verdachten mogelijk uitgeleverd

Zoektocht naar skeletres­ten op Binnenhof gaat beginnen

10:56 Ruim 400 jaar na de onthoofding van de in Amersfoort geboren Johan van Oldenbarnevelt wordt de Haagse grafkelder geopend om te onderzoeken of daar zijn skeletresten liggen. De beroemde staatsman die in 1619 werd onthoofd na een politiek proces is mogelijk begraven onder de Hofkapel, waar nu de Eerste Kamer is gevestigd.