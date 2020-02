Politie rolt Illegale gokhuizen in Schilderswijk op: ‘We weten nu waar we moeten zoeken’

De actie vond plaats na deels anonieme tips die sinds oktober bij de politie binnenkwamen over gokhuizen in de Schilderswijk en Transvaal. De politie deed hierna eigen onderzoek en viel acht panden binnen. Het was acht keer raak.



Op zes plekken werd illegaal gegokt. Soms mogelijk al jarenlang. Een daarvan was een schijnbaar gewoon huis aan het Hoflandplein, de andere waren horecabedrijven. De politie nam tienduizenden euro's in beslag. In twee panden lagen kilo's soft- en harddrugs. Ook hier vond de politie 'tienduizenden euro's'. Tien mensen zijn gearresteerd.