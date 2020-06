Politie rolt in Haagse wijk Mariahoeve liefst vijf hennepkwekerijen op, bijna 2000 planten vernietigd

Het Hennepteam van de Haagse politie heeft opnieuw een kwekerij in de Haagse wijk Mariahoeve opgerold. In een voormalig Indonesisch restaurant, dat wordt verbouwd tot een hamburgerrestaurant, werden maar liefst 1000 planten aangetroffen.

In het pand wordt ‘binnenkort’ Shakespeare Steak & Spareribs geopend, zo vermeldt een flyer dat op een van de ramen is geplakt. In het pand was voorheen Indonesische specialiteiten restaurant Senayan gevestigd.

Het Hennepteam heeft in de afgelopen drie maanden liefst vijf hennepkwekerijen in Mariahoeve opgerold. Naast de 1000 planten werden er ook planten aan het Hendrinaland (250 en 200 stuks) verwijderd. Bij die eerste inval werd ook een verdachte aangehouden. Bij de grootste van die twee kwekerijen was er volgens de politie vanwege het aftappen van stroom sprake van een ‘zeer gevaarlijke situatie’, omdat de zekeringen ‘warm aanvoelden’ en ‘elk moment konden doorklappen’.

Ontploffingsgevaar