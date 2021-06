Politie rouwt om verongelukte collega André (43): ‘We zijn een familie en we leven met elkaar mee’

column De beste manier om het Nederlands elftal te zien, is met een onbeperkte voorraad alcohol

25 juni Een zekere mate van vrolijkheid overspoelt de samenleving, nu wij aanstaande zondag Oranje zelfs mogen bekijken in de kroeg. Dat blijft de beste manier om een wedstrijd van het Nederlands elftal te zien – met een onbeperkte voorraad alcohol in de buurt. We hebben tegen Tsjechië een goede kans om te winnen – totdat de wedstrijd begint.