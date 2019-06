Politie rukt groots uit om verwarde man op te pakken in flat Prinses Beatrixlaan

Toen de man eenmaal was gekalmeerd werd hij aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Wat zich precies heeft afgespeeld in de flat, is nog niet duidelijk.

Dak

Niet veel later vond er een zelfde soort situatie plaats in Leidschendam. Daar was een verwarde man op het dak van flatgebouw De Tol in Leidschendam geklommen. De politie heeft de omgeving toen afgezet. Daarna kon de man door agenten met politiehonden worden aangehouden.



