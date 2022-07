Politie rukt massaal uit en zoekt urenlang naar koperdief (die er helemaal niet blijkt te zijn)

Tientallen eenheden kwamen volgens calamiteitenwebsite Regio15 ter plaatse, waaronder hondengeleiders, bikers en motoragenten. In verschillende panden is met honden gezocht, onder meer in het gebouw waar ook asielzoekers zijn gehuisvest aan de Regulusweg (zie foto).

Een politiewoordvoerster bevestigt de grootschalige actie. ,,Er was daar een melding vandaan gekomen dat de beveiliging een vermoedelijke koperdief betrapt had”, vertelt de zegsvrouw. ,,Een uitgebreide zoektocht heeft helaas niet tot een aanhouding geleid. Ook is niet vast komen te staan dat er daadwerkelijk iets gestolen is. Het is nogal een flink pand, vandaar dat we daar wel even zoet geweest zijn.”