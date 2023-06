Politie rukt uit voor inbraakalarm bij school, na half uur komen zes jongeren naar ingang gelopen

Historicus Wim Willems: ‘Natuurlijk publiceer je woorden als ‘negro’, ‘nigger’ of ‘brillen­jood’ niet meer’

Van zijn vernoeming naar een oom die fout was in de oorlog tot een eerste tongzoen op het platteland. Historicus Wim Willems (71) gebruikt zijn eigen ervaringen als bril voor de naoorlogse geschiedenis. ,,Vrouwen gingen in werkgroepen naar hun eigen vulva kijken.’’