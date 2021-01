Politie schiet gericht op vluchtende overvallers bij wilde achtervolging door Den Haag

De verdachten zouden een overval hebben gepleegd op de Ootmarsumstraat in de Haagse Wijk Morgenstond, meldt de politie. Na de overval sloegen vier verdachten met twee auto's op de vlucht. De politie heeft vervolgens de achtervolging ingezet. Agenten losten hierbij eerst een waarschuwingsschot in de Noordpoolderbuurt en vervolgens werden gerichte schoten afgevuurd.

Crash

Niemand is gewond geraakt. De wijk is op meerdere plekken afgezet voor onderzoek. Onder meer op de plekken waar is geschoten. ,,Met een speurhond is op de Middenstraat gezocht. Waarnaar precies, is nog niet duidelijk”, laat calamiteitensite Regio15 weten. Hoeveel schoten er precies zijn afgevuurd, is ook niet bekendgemaakt.