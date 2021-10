Politie schiet man (24) neer na steekpartij Zilverstraat, waarbij Hagenaar (55) zwaargewond raakte

Rond 04.10 uur kwam er een melding van de steekpartij binnen. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de kruising. Bij aankomst van de politie en de ambulance werd een 55-jarige Hagenaar aangetroffen met flinke steekwonden.



Het slachtoffer werd op straat geholpen door ambulancepersoneel en is daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm De verdachte raakte bij de aanhouding gewond. © District8

Schoten

,,De verdachte zelf was ook nog aanwezig”, meldt District8. De politie geeft aan dat er schoten zijn gelost om de man op te pakken. ,,Tijdens de aanhouding van de verdachte is er door agenten geschoten”, aldus de politie. ,,Hierbij is de verdachte gewond geraakt.”



Ook deze is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Op straat werd het mes van de verdachte aangetroffen. © District8

Op straat lag een mes waar het bloed nog op zat. Ook werd er een fiets aangetroffen. Het gaat om een tweewieler die is voorzien van fietstassen waarin normaal gesproken kranten of post zit. ,,Het slachtoffer is dus mogelijk een bezorger”, zegt District8.



De omgeving is afgezet. Wat de aanleiding is van de steekpartij, is vooralsnog onduidelijk.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar de zaak. Dat zij onderzoek doen komt doordat er tijdens het incident door agenten is geschoten. ,,We kunnen op dit moment nog niet veel zeggen over de toedracht van het steekincident”, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. ,,Het onderzoek naar de zaak is in volle gang.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.