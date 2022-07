Politie stond op scherp na aanslagen, maar Eef Hoos zei ‘gefeliciteerd’ en liep weer door

Lieve Rachel Pistolen Paultje had ook een leven in Den Haag

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij in de rubriek Lieve Rachel over een man die in wapens handelde en tegelijk met zijn kornuiten jacht maakte op dierenbeulen.

15 juli