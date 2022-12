Politie stuit bij melding over meisje op wietplantage

De politie kwam naar de woning omdat er een melding was van een meisje die ‘de woning zou zijn ingetrokken’, meldt Regio15. Eenmaal ter plaatse bleek er geen meisje aanwezig, wel stonden er wietplanten door het hele huis.



Een man die in de woning aanwezig was is door de politie meegenomen als verdachte. Vanaf de straat was te zien hoe het huis gereed was gemaakt voor de hennepkwekerij, zo zijn er stroomkabels uit de woning gehaald. Die waren heel warm en zouden hierdoor tot meer problemen kunnen leiden.