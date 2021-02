Politie stuit op illegale kapsalon tijdens zoektocht naar overvallers van Haagse avondwinkel

Vier jongens overvielen vanavond de avondwinkel op de hoek van de Jan van Rodestraat en de Beatrijsstraat en sloegen daarna op de vlucht. Agenten gingen in de omgeving op zoek naar de verdachten. Tijdens de zoektocht naar de overvallers zag de politie een zwarte bus die in de Jan de Weertstraat geparkeerd stond.

,,De inzittenden van de bus werden aangezien voor de verdachten”, legt een woordvoerder van de politie uit. Agenten hebben de mannen met getrokken wapens uit het voertuig gehaald. ,,Dat is het protocol in zulke situaties.” Echter bleek het niet om de overvallers van de avondwinkel te gaan, maar om een paar mannen die een illegale kapsalon runden vanuit de zwarte bus.

Volledig scherm De inzittenden van de bus zijn door agenten met getrokken wapens uit het voertuig gehaald. © Jos van Leeuwen

De mannen in de bus schrokken zich rot toen de agenten hen met getrokken pistolen naar buiten dirigeerden en tegen de muur zetten. Omstanders zeggen dat de bus er al een hele week stond en dat er telkens mensen omheen hingen. Het verbaast hen dan ook niet dat er een kapsalon in de wagen zit. ,,Omdat het niet om de overvallers ging, zijn ze niet aangehouden”, aldus de woordvoerder van de politie. Wat de consequenties voor hen wel zijn, kon de woordvoerder van de politie nog niet zeggen. ,,Dat moeten we nog even uitzoeken.”

De overvallers van de avondwinkel zijn uiteindelijk even later alsnog opgepakt. ,,Drie van de vier verdachten zijn even verderop aangehouden op de Melis Stokelaan.” De politie zoekt nog naar de laatste overvaller. De recherche gaat verder met het onderzoek. Of er iets buit is gemaakt, is nog onduidelijk. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Bureau Hofstad

Bij de politie-inzet was ook programmamaker Ewout Genemans aanwezig. Op de foto hierboven zie je hem in de straat staan met zijn cameraploeg. Genemans loopt met de Haagse politie mee voor het nieuwe programma Bureau Hofstad. De opnames zijn deze week begonnen en Genemans kon dus vanavond gelijk in actie komen. Dit najaar wordt het programma uitgezonden.

