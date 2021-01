Politie tast nog in het duister: Wie lieten vuurwerkbom afgaan bij portiekwoning aan Barnsteenhorst?

De bewoners van de straat werden op 11 november opgeschrikt door een enorme knal . Voor de deur van een portiekwoning was een vuurwerkbom geplaatst die flinke schade had aangericht.

Wie de verdachten zijn en waarom ze de vuurwerkbom bij de bewoners voor de deur hebben gelegd is nog steeds onduidelijk. ,,Het is goed mogelijk dat de verdachten het verkeerde adres te pakken hebben gehad”, zegt de politie. Van de verdachten was tot nu toe alleen bekend dat een van hen een Thuisbezorgd jas aan. En dat hij in de richting van de Reigersbergenweg is vertrokken in een blauwe auto.