Politie toont beelden van verdachten neersteken 14-jarige jongen: ze krijgen week tijd zich te melden

Op donderdag 6 mei 2021 rond 19.00 uur vond er een steekincident plaats op de Thijssestraat in Laak, vlakbij een bejaardentehuis. Agenten troffen daar een zwaargewonde 14-jarige jongen aan. In het Von Fisennepark in Rijswijk werden drie jongens van 15, 16 en 17 jaar oud aangehouden. Zij zitten nog steeds vast.



De beelden die de politie vandaag naar buiten bracht, zijn foto’s van drie andere minderjarige jongens.