Politie toont camerabeelden relschoppers Malieveld

Delftse uitvinder bouwt ‘reuzen­spin­nen’ voor veilige oversteek op zee: ‘We verwachten flink te groeien’

9 mei Handig die windmolens op zee, alleen niet als ze kapot gaan. Want hoe kom je erbij als het hard stormt? De Delftse uitvinder Jan van der Tempel bedacht een soort reuzenspin waarmee de werkman veilig over kan, ook al zijn de golven huizenhoog. Hij is ermee genomineerd voor de prestigieuze Innovatieprijs Europees Octrooibureau.