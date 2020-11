Politie toont foto van man die verkeersregelaar met ijzeren staaf op hoofd sloeg in Scheveningen

In Team West toont de politie vanavond beelden van de verdachte van een mishandeling van een verkeersregelaar afgelopen zomer in Scheveningen. Daar werd op 9 augustus de 26-jarige man door een Duitser met een stalen ploertendoder op zijn hoofd geslagen.

Het weekend van 9 augustus is warm, waarbij zonaanbidders massaal richting de Haagse kust gaan om verkoeling op het strand te zoeken. Er is dat weekend vaker gedoe rondom verkeersregelaars, die worden ingezet om de drukte in Scheveningen in goede banen te leiden.

Wildparkeerders grven door de run op het strand ook veel overlast en veel Duitse toeristen kwaken hun bolides in tuinen van bewoners en in de berm. Op het strand is een grote mensenmassa van badgasten waarbij de anderhalve meter regel vanwege corona maar net gehandhaafd kan worden.

Snee in hoofd

Op 9 augustus gaat het rond 14.30 uur mis als de 26-jarige verkeersregelaar een knietje in zijn gezicht krijgt van een man. Vervolgens wordt hij met de ijzeren staaf op zijn hoofd geslagen. De twintiger raakt gewond, heeft een snee in zijn hoofd die in het ziekenhuis wordt gelijmd. Het incident maakt indruk, de volgende dag blijft het slachtoffer nog thuis.

De verdachte rijdt weg in een grijze Volkswagen Golf met Duits kenteken. In het voertuig zitten meerdere mensen die zich ook met de mishandeling hebben bemoeid. In de hoop de verdachte op te sporen, laat de politie vanavond een foto zien van de verdachte die zijn slachtoffer met de staaf sloeg.

