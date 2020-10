Politie toont foto van voortvluchtige verdachte na fatale steekpartij in Scheveningen

Politie zoekt naar beeld van dodelijke steekpar­tij op de Pier in Schevenin­gen

1 september De politie in Den Haag is op zoek naar beelden die mogelijk zijn gemaakt van de steekpartij met fatale afloop op de Pier in Scheveningen op maandag 10 augustus. In opsporingsprogramma Team West wordt vanavond aandacht gevraagd voor de zaak.