Politie treft 300 hennepplanten aan in Haagse woning

Bij een inval aan de Jadehorst in Den Haag heeft de politie vanmiddag 300 hennepplanten aangetroffen. De vondst was het gevolg van een al langer lopend onderzoek, dat via Meld Misdaad Anoniem was opgestart.

In de kelder vond de politie twee kweekruimtes. Omdat er voor de kweek geknutseld was met de stroomvoorziening en er daardoor ontploffingsgevaar dreigde, werd tijdens de ontmanteling het gas en de stroom in de omgeving afgesloten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Door de aangepaste stroomvoorziening was er ontploffingsgevaar. © Politie Den Haag

In het minimaal ingerichte pand staat geen bewoner ingeschreven, maar de politie heeft wel een dader op het oog. De verdachte werd meerdere malen in de buurt van de woning gesignaleerd en was er vaak al snel weer weg.

Blussen

Een aantal huizen verderop, in de Barnsteenhorst brak tijdens de inval toevallig een brand uit. Met behulp van een hoogwerker wist de brandweer de vlammen snel te blussen. De bewoonster van de flat is in veiligheid gebracht en nagekeken in de ambulance.