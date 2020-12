Politie treft gewonde man aan op Prins Hendrikstraat na melding steekpartij

Julia is na beet voor het leven getekend: ‘Maar deze hond had van mij niet hoeven sterven’

19:04 Van Julia Korszak (18), die door de aanval van een pitbull is getekend voor het leven, had de agressieve hond niet hoeven sterven door een politiekogel. ,,Het dier kon er niets aan doen. Het is de schuld van de eigenaar. Op haar ben ik heel boos.”