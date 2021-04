Politie treft illegaal gokhuis aan in Rijswijk

Demonstran­ten reizen vanuit alle windstre­ken tevergeefs naar Apeldoorn: ‘Er komt een burgeroor­log’

11 april Niet alle demonstranten die opkomen voor het ‘behoud van onze grondrechten’ hadden meegekregen dat de protestmars in het centrum van Apeldoorn was afgelast en verplaatst naar Baarn. Dus verzamelden zo’n twintig betogers zich ’s ochtends tevergeefs op het Stationsplein, waar ze werden opgewacht door de politie. ,,Er komt een burgeroorlog aan, let op mijn woorden!’’