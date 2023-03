Politie treft mysterieuze ham langs trambaan: met keurmerk en al

Bij extreme regenbui zorgt dit park er voor dat wij droge voeten houden: ‘Te weinig ruimte voor meer van deze bergingen’

Veel bewoners kennen het vooral als een park waar je kunt recreëren en waar festivals worden gehouden. Maar weinigen weten dat het Molenvlietpark in Den Haag ook van groot belang is voor onze veiligheid. De waterberging zorgt ervoor dat inwoners in de omgeving hun voeten drooghouden.