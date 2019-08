Politie treft vijftien verwaarloosde katten aan in kelderbox Segbroek

Voedselfoto's Foodporn maakt Haagse Kamile (27) ineens wereldbe­roemd: ‘Beste beslissing ooit’

17:02 Kamile Kaveckaite (27) had tot twee jaar geleden zelden een camera in haar handen. Nu is ze door het bedrijf Adobe met haar voedselfoto's uitgeroepen tot een wereldwijd rijzende ster onder fotografen.