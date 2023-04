Politie valt café in Zusterstraat binnen: geen aanhoudingen, wel verdovende middelen gevonden

Twee gewonden van treinonge­val Voorscho­ten nog in ziekenhuis

Van de mensen die gewond raakten door het treinongeluk in Voorschoten liggen er nog twee in het ziekenhuis. De patiënt die op de intensive care in het LUMC in Leiden lag, is onlangs overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Ook een andere patiënt ligt daar nog, laat een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) woensdag weten.