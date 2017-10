Politie valt geldkantoren Den Haag binnen

De politie verricht vandaag op 32 locaties in Nederland, waaronder Den Haag, invallen en controles bij geldtransactiekantoren. De invallen zijn gericht tegen het witwassen van crimineel geld via deze kantoren.

Naast politie en Openbaar Ministerie werken onder meer ook de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Kamer van Koophandel, Douane, De Nederlandsche Bank en diverse gemeenten mee. De invallen vinden ook plaats in onder meer Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. In Rotterdam gaat het zelfs om negentien kantoren in twee straten.

De zoektocht bij de geldtransactiekantoren, zogeheten Money Transfer-kantoren (MTO's), wordt onder meer omschreven als een 'zoektocht naar fout geld'.

Groei

Het aantal geldtransactiekantoren in Nederland is de laatste jaren explosief toegenomen, zegt de woordvoerder. ,,Van zo'n honderd in 2008 naar ongeveer vijftienhonderd nu. We vermoeden dat er via deze kantoren zwart geld witgewassen wordt, geld afkomstig van bijvoorbeeld drugshandel of illegale gokpraktijken."

De stijging is deels te danken aan Europese wetgeving die eind 2009 in werking is getreden. Daardoor konden MTO’s met één vergunning, een zogenaamd Europees paspoort, relatief eenvoudig in alle Europese landen actief worden met agenten.

Volgens de woordvoerder heeft het Landelijk Parket de kantoren al langer in het vizier. De actie duurt naar verluidt nog de hele dag.