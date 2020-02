Politie valt Haags café binnen: ‘Bezoekers moesten met handen boven het hoofd wachten’

Calamiteitensite Regio15 kreeg via hun tiplijn te horen dat er een inval werd gedaan aan het café aan de Laan in Den Haag. ‘De politie zou omstreeks 03:00 uur zijn binnengevallen. Iemand die aanwezig was in het café laat weten dat alle bezoekers met hun handen boven hun hoofd moesten wachten’, meldt de website zojuist. De politie kan echter nog niets over de inval zeggen. ,,We komen later vandaag met informatie naar buiten”, aldus de woordvoerder.