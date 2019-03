Politie valt huis binnen bij onderzoek vernielingen Voorburg

De politie is gistermiddag een woning binnengevallen in het onderzoek naar de vernielingen en autobranden in Voorburg.

De inval was in een portiekwoning aan de Van Everdingenstraat. Een onderzoeksrechter was bij de huiszoeking aanwezig. Er is een auto, een lichtgrijze Seat, in beslag genomen. De politie wil niet zeggen of er ook aanhoudingen zijn verricht. Volgens een politiewoordvoerder ‘in verband met het onderzoek'.

De laatste weken wordt in een deel van Voorburg veel vernield en auto's in brand gestoken. Zo werd afgelopen week in de nacht van woensdag op donderdag brievenbussen beschadigd door een explosief. Dat was bij een portiekflat aan de Bruijnings Ingenhoeslaan. Eerder die week waren de brievenbussen aan de beurt van een flat aan de Prinses Beatrixlaan.

Ook op de Everdingenstraat en in de Van Alphenstraat ontploften er explosieven. De laatste vannacht nog, opnieuw in de Van Alphenstraat. Daarnaast vlogen in Voorburg dit jaar al zeven auto’s en een aanhangwagen in brand.