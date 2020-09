Politie valt opnieuw café aan Loosduinsekade binnen, een persoon aangehouden

Werkvragen Belt of appt je baas ook als je vrij bent? Dit doe je eraan

8:00 Je weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Ik word buiten werktijd regelmatig geappt of gebeld door werk, en er wordt ook verwacht dat ik dan reageer. Hoe zorg ik dat mijn vrije tijd weer van mij is?’