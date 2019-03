Politie valt ruim dertig woningen in Ypenburg binnen in onderzoek naar spookbewoning

Burgemees­ter Krikke: Tweet Van Doorn is verkapt dreigement

4 maart Als de overheid nu niet keihard ingrijpt tegen moslimhaat, dan neemt een miljoen moslims in Nederland zelf maatregelen.’ Deze tweet van Arnoud van Doorn van Partij van de Eenheid is burgemeester Pauline Krikke in het verkeerde keelgat geschoten. In een opiniestuk, dat onderaan de pagina staat, reageert ze er uitgebreid op.