Politie valt woning aan Vuursteen binnen na bedreiging met mes, verdachte probeert via dak te vluchten

Twee maanden cel voor relschop­per (19) voor gooien van steen naar politiebus: ‘Weet niet wat me bezielde’

15:24 Een 19-jarige man is vandaag veroordeeld voor het gooien van een steen naar een politiebus tijdens rellen in de Haagse Schilderswijk, begin deze week. Het is een van de eerste relschoppers die voor de rechter kwam. Zijn straf: onvoorwaardelijk twee maanden in de gevangenis, per direct. Verslaggeefster Jorina Haspels was bij de zaak en twitterde live mee.