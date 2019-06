Politie van Eenheid Den Haag kampt met een zorgwekkende leegloop

Een wijkagent en een rechercheur die een politiebureau bemannen. Het is geen uitzondering meer. Politievakbond ANPV maakt zich ernstige zorgen over de ‘krepeersterkte’ van de politie in de Eenheid Den Haag.

Politieagenten verdwijnen sneller dan dat er nieuwe bijkomen. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de politie. Ondanks de instroom van extra veel aspiranten - eind 2018 telde de Eenheid Den Haag er 478 - is het aantal agenten in twee jaar tijd met een kleine honderd afgenomen. In de hele Eenheid - met een regio die strekt tot Leiden en Gouda - is de operationele sterkte 5900.

Op wijkbureaus in het centrum van Den Haag gaat het nog, maar op bureaus aan de randen kan de situatie soms dramatisch zijn. Geert de Jong van vakbond ANPV: ,,Op wijkbureau Loosduinen, bijvoorbeeld, werkte anderhalf jaar geleden nog 125 man. Daar zijn er officieel nog 87 van over.’’

De situatie is daarmee volgens de vakbond veel ernstiger dan de cijfers aangeven. Bij die 87 in Loosduinen zitten bijvoorbeeld ouderen met een ouderenregeling. Een aspirant telt volledig mee in de bezetting. ,,Maar hij is natuurlijk nog geen volwaardige agent. Ze moeten nog naar school, moeten begeleid worden. Dat kost capaciteit van de ervaren politieman’’, zegt De Jong.

Tegelijkertijd is het ziekteverzuim onder de agenten hoog, waardoor krapte extra gevoeld wordt. Bij de dienst bewaken en beveiligen was het ziekteverzuim vorig jaar bijna elf procent. In het district Delft-Westland 7,4 procent, in Den Haag-West 7,6 procent. ,,We zitten op krepeersterkte. Collega’s hebben het gehad. Ze solliciteren naar banen buiten de politie. Ik zie collega’s ziek worden die nog nooit ziek zijn geweest.’’

Geregeld bemannen een wijkagent en een rechercheur in de avonddiensten een heel politiebureau. De 112-meldingen worden vanuit een ander bureau gedaan. ,,Clusteren, noemen ze dat. Het kan niet anders. Iedereen doet zijn stinkende best om te doen wat kan.’’

Hoeveel zaken blijven liggen, kan De Jong niet zeggen. ,,Vooral onderzoeken naar criminaliteit in de wijken liggen onder druk.’’

De korpsleiding deelt de zorgen van de vakbond, maar heeft er vertrouwen in dat in 2023 het korps op sterkte is. Behalve de instroom van nóg meer aspiranten probeert de politie zij-instromers te werven. Ook wordt er gewerkt, zegt een woordvoerder, naar een andere manier van roosters maken en wordt met man en macht geprobeerd het ziekteverzuim te verlagen.