Politie verspreidt beelden van verdachten liquidatie in Laak

Hagenaar Murat (41) van dichtbij doodgescho­ten door verdachten op motor, daders nog spoorloos

De man, die vrijdagavond werd doodgeschoten op de Wenckebachstraat in Den Haag, is de 41-jarige Hagenaar Murat. Dat bevestigt de broer van het slachtoffer aan het AD. Murat werd klemgereden door twee personen op een motor en daarna neergeschoten. Vorig jaar werd de Hagenaar ook al beschoten in Rotterdam.