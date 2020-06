Politie verwijdert tweet over meisje met ‘kutbloemen’

Op sociale media wordt gezegd dat de vrouw eerst geslagen werd door ME’ers, waarna een aantal mannen de agenten aanvallen. Op videobeelden is echter te zien dat er al schermutselingen waren, voordat de de vrouw naar voren was gelopen en tussen de beide partijen ging staan. Vervolgens kreeg ze twee tikken met een wapenstok. Vanochtend werd vanuit het account van de wijkagenten van Moerwijk gereageerd. ‘Ja hoffelijk meisje...uitdagen en in de weg staan met haar kutbloemen. Wegwezen moet ze daar. Is de knuffelpolitie niet.’



In de loop van de dag was het bericht verwijderd. Vanuit het officiële politieaccount van de Haagse politie-eenheid werd naar buiten gebracht: ‘Dit had absoluut niet mogen gebeuren, en is niet in lijn met hoe wij als politie horen te handelen. De collega die dit bericht geplaatst heeft, is hier op aangesproken. De tweet is inmiddels verwijderd.’