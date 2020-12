Politie vindt berging vol drugsgerelateerde materialen aan Palestrinaweg in Den Haag

Omwonenden roken een sterke vreemde lucht bij de berging en alarmeerden de politie. Agenten en brandweerlieden snelden vervolgens naar de straat. De brandweer heeft eerst gekeken of de situatie veilig was. Daarna is de recherche samen met de Forensische opsporing een onderzoek begonnen.



Agenten in kogelwerende vesten bewaakten tijdens het onderzoek de ingang naar de berging. De lucht bleek afkomstig van drugsgerelateerde materialen die in de berging lagen.



Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet duidelijk.