Politie vindt grote berg nep- Louboutins in Den Haag

Maurice R. vrijgespro­ken van doden echtgenote: ze kan wel van trap gevallen zijn

16:29 Maurice R. (50) uit Maasland is vrijgesproken van het doden van zijn vrouw. Dat heeft de rechtbank zojuist geoordeeld. In juni 2017 werd Judith dood gevonden, onder aan de trap in haar eigen huis. Volgens het Openbaar Ministerie had R. haar geslagen, waarna hij haar van de trap had geduwd of waardoor zij van de trap was gevallen.