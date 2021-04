Politie vindt hennepkwekerij in woning na melding over ‘verdachte situatie’

Een 23-jarige Hagenaar is vanavond aangehouden nadat de politie een inval deed in een woning aan de Nicolaas Beetslaan in Voorburg nadat er een melding binnen was gekomen van een verdachte situatie in het huis. Mogelijk ging het om een valse melding, maar agenten vonden wel een hennepkwekerij in de woning.