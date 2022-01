Politie vindt tafel vol contanten en drugs bij man die opviel door zijn rijgedrag

Kappers en sportscho­len weer open: ‘We zijn dolblij, mensen hebben dit nodig’

Ondernemers zijn druk in de weer, want vanaf vandaag zijn sportscholen, kappers en andere zaken met contactberoepen weer open. De opluchting om de versoepelingen zijn voelbaar in de Haagse Fahrenheitstraat. ,,Het draait uiteindelijk allemaal om gezelligheid, toch?”

9:41