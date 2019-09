Politie vindt twee miljoen bij arrestatie

In maart dit jaar viel de politie in Ypenburg de zogenoemde spookwoningen binnen en werden de hoofdverdachten gearresteerd. ZIj zouden woningen regelen voor criminelen. Onder hen politieman Donovan A. Zij ontvingen, volgens het OM, veel geld voor de verhuur van de anonieme flats waar de ‘huurders’ via de garage ongezien de flat in en uitgaan. In een van de appartementen vond de politie in een bed zes miljoen euro verstopt.