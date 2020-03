Politie vindt veertig illegale verhuisdozen vol viagra bij supermarkten en avondwinkels

Vandaag leidde die tip tot dertien invallen en een oogst van veertig dozen vol medicatie, waaronder antibiotica en viagra. De dozen zijn in beslag genomen en de inhoud wordt vernietigd. De betrokken ondernemers moeten zich voor de rechter verantwoorden.



Het HEIT, een samenwerking tussen onder meer de gemeente, politie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Belastingdienst, waarschuwt voor het gevaar van zware medicatie die zomaar in de winkel te koop is. Omdat de goederen vaak uit het buitenland komen, is er geen controle op geweest. Het HEIT nam laatst bij een andere inval letterlijk een paardenmiddel in beslag: een medicijn bedoeld voor paarden dat werd verkocht alsof het voor mensen bestemd was. Ook is de bijsluiter van deze illegale medicatie vaak niet in het Nederlands, terwijl dit wel moet.