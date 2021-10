Politie volgt mars van klimaatactivisten Extinction Rebellion langs ambassades in Den Haag

Komt er na mislukkin­gen toch een middelbare islamiti­sche school in Den Haag? ‘Genoeg handteke­nin­gen ouders’

14 oktober De derde islamitische middelbare school in Nederland is een stap dichterbij gekomen. Het was deze week heel spannend of het initiatief in Den Haag genoeg steun zou krijgen vanuit de islamitische gemeenschap. Maar inmiddels zijn de benodigde steunbetuigingen van ouders alsnog binnengehaald.