Politie vreest ‘nieuwe gewelddadigheden’ waar jongen (15) zwaargewond raakte: noodbevel afgekondigd

met video Jongen (15) zwaarge­wond bij steekpar­tij in avondwin­kel op Berestein­laan in Den Haag

Bij een steekpartij in een avondwinkel op de hoek van de Beresteinlaan en Laagveen in Den Haag is dinsdagavond een 15-jarige jongen zwaargewond geraakt. Een verdachte heeft zich inmiddels gemeld.

28 december