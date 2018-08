Politie waarschuwt alvast voor gladheid op de weg

De politie helpt ons nogmaals herinneren dat wegen extra glad worden door de mix van regenwater, opgehoopt vuil en andere afscheiding van bomen. Agenten raden aan de snelheid hierop aan te passen.



Deze avond of nacht trekken er vanuit het zuiden buien het land binnen, die mogelijk vergezeld gaan van hagel, onweer en zware windstoten. Het is volgens Weerplaza nog gissen waar de buien precies gaan vallen. ,,Als er plaatselijk buien vallen, kunnen dat best wel eens forse zijn", stelt weerman Raymond Klaassen.



Op de regenradar van Weerplaza is te zien dat we rond 19.00 uur te maken krijgen met de eerste neerslag in de regio.



