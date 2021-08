Politie waarschuwt: Meeste elektrische steps zijn in Nederland verboden

Prikplek­ken bij ADO, Silverdome en in 's-Gravenzan­de gaan 16 augustus dicht

4 augustus De vaccinatielocaties bij het Cars Jeans stadion (ADO) in Den Haag, Silverdome in Zoetermeer en de prikplek in ’s-Gravenzande gaan vanaf 16 augustus dicht. Dit omdat bijna iedereen in de Haagse regio die in aanmerking komt voor vaccinatie inmiddels geheel of gedeeltelijk is gevaccineerd, een afspraak heeft ingepland of een uitnodiging heeft ontvangen.