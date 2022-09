Politie waarschuwt voor gebruik van gel blaster: soms niet te onderscheiden van echt wapen

Zo kreeg het basisteam Jan Hendrikstraat in Den Haag onlangs een melding dat er tijdens een verkeersruzie iemand een vuurwapen bij zich zou dragen. Ter plaatse bleek het te gaan om twee jongens die vanuit een auto met een gel blaster aan het schieten waren. In de auto troffen agenten twee blasters aan die direct in beslag zijn genomen, want het gebruik ervan is verbonden in Nederland.