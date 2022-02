Politie waarschuwt: Zet je kenteken vast, anders voer voor criminelen

Duizenden brieven van bewoners zijn weggegooid; PostNL biedt excuses aan

PostNL denkt dat 3500 poststukken die bedoeld waren voor bewoners in Den Haag zijn weggegooid. De kans dat de gedupeerden ooit hun brieven of pakketten terugzien, is nihil. Dat blijkt uit een brief die de Hagenaars hebben ontvangen van het bedrijf.

10 februari