Politie was tegen nachtvergunningen voor Haagse horeca uit angst voor onderwereld, maar advies werd genegeerd

Dat bleek vandaag in de Haagse rechtbank bij de bestuursrechter waar omwonenden van partycentrum Opera aan de Fruitweg de nachtvergunningen aanvechten die in 2019 in handen kwamen van de eigenaar van de Opera, Atilla Akyol. Akyol is inmiddels verdachte in een groot onderzoek naar corruptie, waarbij ook oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Groep de Mos verdachten zijn. Het onderzoek door justitie loopt nog.